Специалисты тушили пожар в Ломоносовском районе в течение целого часа

О случившемся стало известно благодаря местным жителям, которые вовремя позвонили пожарным. В ликвидации пожара в Ленинградской области участвовало восемь человек, которые привезли с собой две единицы техники. На то, чтобы потушить сарай, ушел час – в 11:10 он наконец перестал гореть.Всего огнем была охвачена площадь в 50 квадратных метров. В чем причина – пока что не удалось выяснить. Также не уточняется, есть ли пострадавшие. Сейчас специалисты пытаются разобраться в деталях дела, говорится в сообщении ГУ МЧС по Ленинградской области.