Эксперты предупредили автолюбителей о скользких дорогах Ленинградской области в воскресенье

Дороги покрыты льдом, а это значит, что велика вероятность попасть в аварию. Среди опасных участков дорог выделяют сразу несколько трасс, так как на них низкое качество покрытия.







Синоптики обещают, что воскресенье в регионе выдастся морозным. В некоторых районах будет чуть теплее, но в целом будет холодно. Ночью и днем надо быть готовыми к осадкам в виде снега. В светлое время суток температура воздуха максимально опустится до минус 9 градусов, а в темное – до минус 10 градусов, а где-то даже до минус 15 градусов, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Ленинградской области.