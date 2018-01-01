В Кудрово прошел митинг против застройки города

К слову, недовольным разрешили протестовать только с пятого раз. На акции присутствовали полицейские, которые никого не задержали, говорится в «Фонтанке».









На данный момент в городе Ленинградской области проживает около 70 тысяч человек. Такого результата удалось добиться благодаря массовой застройки населенного пункта новыми домами. При этом в Кудрово отсутствуют участок полиции, больница, роддом и многое другое.Это недопустимо, считают местные жители, которые требуют заняться инфраструктурой, прежде чем сдавать новые жилые комплексы.