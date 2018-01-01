Нарушитель ПДД угодил под колеса автомобиля на Белградской улице





Молодой человек решил перейти через дорогу в неположенном месте. Он двигался с большой скоростью, но ему не удалось опередить несущийся «Хендай». В результате случилось столкновение – петербуржец уже не смог встать и продолжить свой путь. На место происшествия вызвали карету скорой помощи – пешехода уже доставили в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.По предварительным данным, именно пострадавший виноват в дорожно-транспортном происшествии. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства дела, говорится в сообщении отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.