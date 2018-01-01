Девять горняков признаны погибшими в шахте Соликамска





Поскольку имеются достаточные основания полагать, что работники погибли, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета по Пермскому краю.

Напомним, что задымление в шахте Рудника в Соликамске произошло в 10 утра. Из 17 рабочих на поверхность удалось выбраться лишь восьмерым. Ещё девять человек спасатели пытались достать с глубины 365 метров. Однако к ним не удалось пробраться из-за дыма и почти 50-градусной жары.





Сейчас на месте проводят следственные действия и ликвидируют последствия случившегося.





Сегодня Gazeta.SPb писала о том, что шансы спасти застрявших в шахте Соликамска горняков невелики . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Горняков, которые застряли в соликамской шахте ещё утром и не могли выбраться из-за задымления, спасти не удалось.