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Девять горняков признаны погибшими в шахте Соликамска
21:24
Тэги: шахта, следственный комитет, погибший
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