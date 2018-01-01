Долгожданный массовый забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге

Мероприятие посетил главный волшебник России из Великого Устюга, который наблюдал за своими спешащими копиями. Он прилетел в Санкт-Петербург на воздушном шаре – дедушка уже зажег елку на Дворцовой площади, сообщает РЕН ТВ.





Всероссийский массовый забег проходил в северной столице сегодня, 22 декабря. В нем могли принять все – от мала до велика. Сначала по центру города пробежали дети – они одолели дистанцию в 300 метров. Затем, последовав их примеру, рванули взрослые Деды морозы – они бежали два километра.