Очевидцы рассказали о многокилометровой пробке у Сертолово из-за аварии

Еще пару часов назад автолюбители активно жаловались на огромную пробку, так как неудачливые водители стали причиной перекрытия дороги на Выборгском шоссе. Люди, которые стали очевидцами инцидента, сообщают о снесенном транспортными средствами ограждениями.Они делятся в социальной сети «Вконтакте» фотографиями с места аварии – на них видно, что легковой автомобиль красного цвета оказался в результате ДТП в кювете. О пострадавших пока нет никакой официальной информации. Специалисты сейчас разбираются в деталях дела – им предстоит выяснить, кто стал виновником аварии.