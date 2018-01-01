Аэродром Бельбек в Крыму после реконструкции принял первые истребители





Сообщается, что истребители Су-30М2 вылетели из Крымска Краснодарского края. На борту одного из самолётов находился командующий ВВС и ПВО Южного военного округа.





Обновлённый аэродром Бельбек сможет принимать все виды гражданских и военных самолётов. На территории аэродрома построено семь стоянок для самолётов классов Ил-96 и АА319, а также пять дорожек.





Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что территория аэродрома в Сиверском может стать новым аэропортом . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сегодня, 22 декабря, на аэродроме Бельбек в Севастополе совершилась посадка двух истребителей Су-30М2, сообщает “РИА Новости”. Крымский аэродром заработал впервые после того, как взлётно-посадочная полоса была реконструирована.