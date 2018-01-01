Вандалы сломали полюбившегося горожанам «Оленя в шаре» в Тихвине

В 2018 году она привлекла внимание не только обычных горожан, но и хулиганов, которые захотели оборвать синюю мишуру, а в результате оборвали провода. Это случилось спустя несколько часов после установки «Оленя в шаре».Специалисты уже починили композицию, и она вновь радует прохожих, но, как пишут в группе администрации Тихвинского района, «осадочек остался». Администрация города рассказал, что теперь будет внимательней следить за новогодними украшениями – на них направлены камеры наблюдения. Те, кто рискнет что-то сломать, будет пойман и наказан.