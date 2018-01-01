В Лужском районе в результате ДТП пострадала 12-летняя девочка

Инцидент случился на автодороге Новгород – Луга – там столкнулись «Киа» и «Тойота». Итог оказался довольно печальным – с места происшествия увезли на каретах скорой помощи сразу троих. Все они находились в «Тойоте» - травмы получили женщина, мужчина, а также девочка – ей всего лишь 12 лет.По предварительным данным, виновник ДТП – водитель «Киа», который не справился с управлением автомобиля и врезался в «Тойоту», говорится в сообщении отдела пропаганды УГИБДД. Специалисты выясняют обстоятельства дела, о состоянии трех пострадавших пока нет информации.