Синоптики пообещали снежное и облачное воскресенье в Санкт-Петербурге

Он будет гулять по городу со скоростью от четырех до 9 метров в секунду. В связи с этим, стоит обеспокоиться о здоровье и одеться потеплее. Специалисты прогнозируют, что днем минимальная температура составит минус шесть градусов.Ночью традиционно будет еще холоднее – вплоть до минус 9 градусов в некоторых районах Санкт-Петербурга. Спасатели предупреждают о гололеде на дорогах и просят автолюбителей соблюдать скоростной режим. Обычно во время непогоды увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий.