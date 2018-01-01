В школах России появятся две новые должности для педагогов





Так, в обязанности старшего учителя будет входить: разработка образовательных траекторий, методическая деятельность и координация работы других сотрудников. На эту должность может претендовать педагог с пятилетним стажем, который имеет первую квалификационную категорию и выше.





В свою очередь ведущий учитель будет заниматься работой с новыми сотрудниками, наставлять их в педагогическом деле. Чтобы занять эту должность, учитель должен иметь стаж в 10 лет и высшую квалификационую категорию.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургский депутат предложил сделать День учителя выходным днем . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





О том, что в российских школах введут две новые должности для учителей, сообщила министр просвещения Ольга Васильева, передаёт “Мойка”.