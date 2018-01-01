Дед Мороз, прилетевший на воздушном шаре, дал старт новогодним праздникам в Санкт-Петербурге (фото)

Напоминаем, сегодня в центре города состоялся массовый забег Дедов Морозов, который также посетил главный волшебник страны. После он отправился на Рождественскую ярмарку.





Его встречали все – от мало до велика. Радушно принять гостя пришли врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Они приветствовали Деда Мороза вместе со всеми, а также поздравили собравшихся с наступающим Новый годом. Беглов, обращаясь к петербуржцам, попросил их как можно чаще гулять, а не сидеть зимними вечерами перед телевизорами.