«Зенит» хочет заключить контракт с двумя футболистами «Ростова»

Также «Зенит» хочет заключить контракт с исландским футболистом – за него борются сразу два клуба. ФК «Ростов» готов расстаться со Сверрирой Ингасоной за три миллиона евро. Футболист играет за клуб с 2017 года, сообщает издание Sport24.





Известно, что Дмитрий Скопинцев подписал контракт с ростовской командой всего пару дней назад, который истечет только через четыре года. «Зенит» ранее уже сотрудничал с футболистом – он играл за футбольный клуб до 2015 года, а затем решил покинуть его. На данный момент Скопинцев – полузащитник ФК «Зенита».