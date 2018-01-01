Эксперты показали, как нерпы Минька и Мишка путешествуют по Ладоге (видео)

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рядом с мостом в центре Петербурга поселилась упитанная нерпа. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)





Две нерпы угодили в рыбацкие сети в начале ноября 2018 года. Люди, которые переживали за их самочувствие, отвезли в ИПЭЭ РАН им. Северцова. Специалисты обрадовались двум гостям, так как они давно мечтали отследить, как именно нерпы «используют акваторию Ладожского озера».Пойманных воришек назвали Минькой и Мишкой – на водных обитателей установили датчики, благодаря которым можно их отслеживать. Наконец эксперты выпустили небольшой видеоролик о своих новых друзьях. В нем показано, как именно их отпускали на волю, а также рассказано о метаниях Миньки и Мишки - они те еще любители приключений.