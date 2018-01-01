Альбом группы «Кино», который был записан 32 года назад, наконец выпустят в Санкт-Петербурге

Специалист рассказывает, что часть песен с пластинки фанаты могли слышать среди «Неизвестных песен Виктора Цоя». Помимо прочего, хотят переиздать все альбомы «Кино», говорится в «Фонтанке».





Издатель наследия известной группы рассказал, что «Кино» осталась недовольна результатом проделанной работы, но альбом нужно выпустить хотя бы как «исторический документ». Для слушателей он будет доступен в разных форматах, но пока неизвестно, когда именно альбом поступит в продажу.Издатель решил, что ничего не будет менять и выпустит «Любовь – это не шутка» в том виде, в каком он находился при жизни Виктора Цоя.