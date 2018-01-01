Правила выбора новогодней ёлки от МЧС Санкт-Петербурга





Так, дерево должно сильно пахнуть и быть яркого зелёного цвета. Его ветви должны быть гибкими, чтобы их было непросто сломать. Сама хвоя не должна быть сухой, осыпаться. Если ствол у ели тонкий и ветви пожухлые, она долго не простоит.





При выборе ёлки нужно пощупать её ветви – они должны быть маслянистыми. Также для проверки стойкости ёлки нужно стукнуть комлем по земле. Если посыпались иголки, брать такое дерево не стоит.





До того, как поставить елку перед праздником в доме, МЧС рекомендует хранить её на морозе.









Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в этом гоуу елочные базары в Санкт-Петербурге откроются 20 декабря . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу 22 декабря рассказали жителям города, как выбрать новогоднюю ёлку, сообщают в ведомстве.