Горожане смогли наконец отправиться на прогулку в знаменитый Летний сад

Напоминаем, что в судьбе Летнего сада не последнюю роль сыграл Георгий Полтавченко, бывший губернатор Санкт-Петербурга, который распорядился выделить средства из бюджета на восстановление.





Подрядчик сделал для этого многое – там воссоздали атмосферу петровских времен. Помимо прочего, территорию сада засадили новыми деревьями – липами, кустами сирени, каштанами, яблонями и дубами, сообщает корреспондент телеканала «Санкт-Петербург». Специалисты, проводя работы, постарались бережно отнестись к его обитателям. Так, например, в Летнем саду растет дуб, которому более 110 лет – его посадил вице-адмирал русского флота. Гигант до сих пор растет в саду, его решили оставить.