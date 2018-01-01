Петербуржцы удивились, увидев зажжённые огни на Ростральных колоннах на Васильевском острове

День энергетика отмечается 22 декабря не только в Санкт-Петербурге и России, но и в некоторых других странах, например, в Армении и Белоруссии. Примечательно, что дата приходится на самый короткий световой дней в году, говорится в сообщении «ПетербургГаза».







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Зажжение огней – это символическое поздравление с профессиональным праздником всех специалистов, работающих в «ПетребрургГазе». К слову, этой традиции уже много лет – Ростральные колоны загораются с 1957 года. Огонь уже затушили – он озарял все вокруг на протяжении двух часов.