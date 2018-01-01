Две иномарки похитили у петербуржцев за один день





В другой отдел полиции – по Невскому району – немного позже 21 декабря обратился другой мужчина. Он сообщил, что обнаружил пропажу своей машины Kia Sorento на улице Латышских стрелков, где её составил. Ущерб оценивают в 1,7 млн рублей. Также известно, что этот автомобиль находится в собственности лизинговой компании, где мужчина занимает должность менеджера.





По первому факту правоохранители возбудили уголовное дело. Вопрос о возбуждении уголовного дела по второму случаю решается.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что полиция задержала банду угонщиков . (Виктория Елисеева,Gazeta.SPb).

21 декабря в отдел полиции по Приморскому району обратился мужчина, передаёт ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Он рассказал, что его автомобиль марки Hyundai Tucson похитили от одного из домов по улице Оптиков. Ущерб от потери оценили в 1,4 млн рублей.