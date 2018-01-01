Нурмагомедов дал старт матчу между СКА и ЦСКА

В «Газпром Арене» собралось около 70 тысяч человек.



Хабиб Нурмагомедов рассказал, что такие спортивные мероприятия необходимо проводить как можно чаще, а также отметил, что не ожидал увидеть столько болельщиков. Боец поделился, что он не нервничал из-за повышенного внимания к своей персоне, а боялся упасть, ведь «на льду это можно сделать».





Напоминаем, что матч между СКА и ЦСКА проходит в рамках КХЛ.





Чемпион UFC в легком весе решил поддержать петербуржскую команду – он вышел на лед в свитере с символикой СКА. Вместе с ним дать старт мероприятию пришли внук и правнук советского вратаря Николая Пучкова.