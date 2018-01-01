Баскетболистов «Зенита» теперь будет тренировать испанский специалист Плаза

Напоминаем, что благодаря Василию Карасеву «Зенит» не раз завоевывал бронзовые медали. Сейчас «сине-бело-голубые» занимают четвертую строчку в рамках Еврокубка – они смогли проявить себя в четырех играх из 10.





Ему на смену пришел Джоан Плаза – в прошлом специалист работал с командой «Реал», «Севилья», «Ховентуд» и другими. Баскетболисты под его чутким руководством не раз показывали отличные результаты – они даже выходили в финал и выигрывали Еврокубок. Плаза – является профессионалом своего дела, «это отвечает задачам и программе развития клуба», рассказал генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный в разговоре с «Фонтанкой».