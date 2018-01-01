В Петроградском районе пройдут пикеты против строительства элитного жилого комплекса





По словам местных жителей, они будут протестовать против строительства в этом районе элитного жилого комплекса “Футурист”.





Дело в том, что новая постройка увеличит транспортную нагрузку на улицы поблизости. Также активисты обеспокоены тем, что возведение нового ЖК может разрушить старинные здания дореволюционных времен, которые здесь находятся.





Как сообщается, жители Барочной намерены в ходе пикетов обратиться к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову и попросить его запретить уплотнительную застройку.





Ранее Gazeta.SPb писала о пикете по защите парка на Смоленке . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Пикеты пройдут завтра, 23 декабря, с 12:30 до 13:30. Жители встанут напротив домов №2, 4 и 8 по улице Барочной Петроградского района, сообщают организаторы акции.