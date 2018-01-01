Шансы на спасение горняков, застрявших в шахте Соликамска, невелики

Максимов говорит, что у шахтёров есть все необходимые средства защиты, но их время закончилось. Шансы на спасение малы.





Напомним, что про задымление шахте Соликамска стало известно в 14:00. Под землёй сейчас находится девять человек. Ранее восьмерым работникам удалось выбраться наружу.





К месту происшествия были отправлены девять бригад медицинской помощи и машина реанимации. Спасатели сейчас сумели проникнуть в шахту, но им не хватает ещё 35 метров, чтобы добраться до застрявших горняков. Этому мешает дым и почти 50-градусная жара.





Немного ранее Gazeta.SPb писала о начале задымления в шахте Соликамска . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

О том, что спасти девять горняков, которые застряли в шахте Соликамска, мало шансов сообщила “Фонтанка” со ссылкой на слова Андрея Максимова. Он является начальником подрядной организации “УС-30”, с которой связаны горняки.