На Ленинградской АЭС навсегда остановили блок РБМК





РМБК (реактор большой мощности канальный) использовался на Ленинградской АЭС ещё с 1973 года. За 45 лет работы к нему не было никаких нареканий по части безопасности. Всего энергоблок за эти годы выработал 264,9 млрд киловатт-часов электроэнергии.





Теперь вместо него будут эксплуатировать энергоблок поколения "3+" повышенной мощности ВВЭР-1200. По сравнению в предыдущим образцом, он на 20% мощнее и сможет служить дольше в два раза. Новый блок уже ввели в эксплуатацию.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на Ленинградской атомной станции остановили энергоблок №3. Его закрыли на плановый ремонт . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Энергоблок №1 Ленинградской атомной станции остановили в 23:30 21 декабря, сообщает "РИА Новости".