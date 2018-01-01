Девять человек застряло в шахте в Соликамске





Оно произошло в районе четвёртого ствола СКРУ-3. Внутри шахты находится девять горняков. Сейчас связь с ними установить не получается. Спасатели тоже не могут спуститься под землю, поскольку работники находятся на расстоянии больше 340 метров, которые может преодолеть спасательная бригада.





Сообщается, что ранее из шахты выбралось восемь человек.





О причине возгорания известно то, что загорелась конструкция для проходки вертикальных стволов шахты. Под землёй сильное задымление. Из-за него горняки оказались заблокированными и не могут выбраться.









Ранее Gazeta.SPb сообщала о пожаре на Кировском заводе в Санкт- К месту происшествия отправили несколько бригад врачебной помощи, а также машину реанимации из Перми.Ранее Gazeta.SPb сообщала о пожаре на Кировском заводе в Санкт- Петербурге . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Около 10 часов утра по московскому времени 22 декабря в Пермском крае в одной из шахт Соликамска началось задымление, передаёт “РИА Новости”.