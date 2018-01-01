Автомобиль выехал на тротуар и сбил женщину в Приморском районе

Сообщается, что столкнулись автомобили марок Kia Rio и “Жигули”. В результате удара “Жигули” с проезжей части выбросило на тротуар. При этом машина врезалась в проходящую мимо женщину 41 года.





Потерпевшая получила сильные травмы и была госпитализирована.





Сейчас правоохранители устанавливают подробности случившегося. Известно, что за рулём иномарки находился 21-летний молодой человек, а водителем отечественного автомобиля был мужчина 27 лет.





Недавно Gazeta.SPb писала об аварии на трассе "Скандинавия". Тогда автомобили разорвало на куски. Водители чудом остались живы . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Авария произошла 22 декабря примерно в 13:50 на перекрестке набережной Черной речки и Ланского шоссе, передаёт УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.