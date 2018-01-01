Водителя грузовика насмерть придавила опора ЛЭП





Сначала автомобиль марки “КамАЗ” наехал на бордюрный камень. В результате этого водителя грузовика выбросило из кабины на тротуар.





После этого "КамАЗ" продолжил движение и сбил опору линий электропередач. Она не выдержала и от удара грузовика упала прямо на водителя. В итоге водитель оказался придавленным опорой.





От полученных травм скончался на месте. Его не удалось спасти. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала об аварии на трассе Лужского района. Тогда скончался водитель иномарки, а ещё один человек пострадал . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сложная авария произошла 22 декабря около 14:15 на Автозаводской улице города Пушкина, передаёт УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.