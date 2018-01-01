Неизвестный вынес с завода технику почти на четверть млн рублей





Выяснилось, что неизвестный успел прихватить с собой специальное оборудование для научных работ, а также ноутбук и компьютерную технику. Всего размер ущерба оценивается в 225 тыс рублей.





Сейчас сотрудники полиции принимают меры к розыску злоумышленника. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Недавно Gazeta.SPb писала о мужчине, который обокрал частный дом и принёс крупный ущерб владельцам имущества . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





21 декабря, как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отделение полиции пришёл мужчина. Он рассказал, что в ночь на с 20 на 21 декабря неизвестный человек похитил имущество, которое принадежит заводу на Новомалиновской дороге. После этого вор скрылся.