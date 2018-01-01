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ДТП на проспекте Энгельса остановило работу трамваев

15:01
Тэги: дтп, выборгский район, происшествия
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Тэги: дтп, выборгский район, происшествия



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