ДТП на проспекте Энгельса остановило работу трамваев

О ДТП сообщают очевидцы в социальных сетях. Шесть машин устроили коллапс на проспект Энгельса, рядом с Елецкой улицей.





Информации о происшествии появилась в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” ориентировочно в 15:00. По версии очевидцев, все машины - шесть автовладельцев - столкнулись возле станции петербургского метрополитена “Удельная”.





В результате чего встала работа трамваем, так как дорожной происшествие произошло на трамвайных путях. С места события разместили фото и видео.