В Московском районе на строителей упала бетонная плита

В пятницу, 21 декабря, в вечернее время с восьмого этажа упала бетонная плита на строителей, сообщают в “Стройпульс”. В результате падения плиты, погиб житель Таджикистана. Работнику было 23 года.





Его коллега, 26-летний строитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.





На данный момент пострадавшие размещены в больнице №26 с переломами правого бедра и стопы. По факту случившегося проводится проверка.