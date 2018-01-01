В притон на улице Фрунзе пришли в гости правоохранительные органы

Правоохранительные онагры пришли с проверкой в дом на улице Фрунзе в Московском проспекте Санкт-Петербурга. Жители ранее сообщали о подозрительных звуках, которые он периодически могли улавливать, сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу.





В ходе оперативной проверки информация подтвердилась. Сотрудники обнаружили двух женщин, оказывающих услуги сексуального характера.





Женщины привлечены к административной ответственности по статье “занятие проституцией”. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.