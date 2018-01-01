На Шуваловском кладбище Петербурга захоронят прах Андрея Битова

Прах писателя Андрея Битова захоронят сегодня, 22 декабря, на Шуваловском кладбище. На прощальной церемонии будут присутствовать только родные, сообщили в Союзе писателей Петербурга.





В этот день в музее Владимира Набокова пройдет памятный вечер, на котором выступят друзья Андрея Битова и его коллеги.





Напомним, писатель Андрей Битов скончался 3 декабря 2018 года на 82-м году жизни. Он проживал в столице, но завещал свой прах похоронить в Петербурге.