Беглов заявил, что в Красном Селе может появиться в скором времени метро

В субботу, 22 декабря, в ходе рабочего объезда временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил участникам, что в скором времени метро может появиться и в Красном Селе, сообщает “Фонтанка”.





Действующий губернатор также отметил, что метро в городе строится медленными темпами. Он удивился, почему такие медленные темпы, поскольку деньги выделялись большие.





Также же было озвучено, что Петербург принял решение выкупить контрольный пакет акций «Метростроя». Это позволит получить при строительстве прямую связью.