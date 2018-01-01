Встречное столкновение на трассе "Зуево - Новая Ладога" унесло жизнь 57-летней женщины

В Киришском районе Ленинградской области на автомобильной дороге “Зуево - Новая Ладога” произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.





Женщина 1994 года рождения не справилась с управлением Chevrolet Aveo и выехала на полосу встречного движения. Столкнулась с проезжающей встречной машиной Chevrolet NIVA, за рулем которой находилась 57-летняя женщина. В результате столкновения водитель Chevrolet NIVA скончалась на месте.