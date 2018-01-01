Авария на Московском проспекте заставила паниковать родителей детей, находившихся в автобусе-участнике ДТП

В субботу, 22 декабря, на Московском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали автобус, маршрутный автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили участники группы “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.





В комментариях один из участников группы написал, что в автобусе находится его дочь. Дети планировали ехать из поселка Тельма в музей.





Данных о пострадавших в ДТП пока нет.