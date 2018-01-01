Гибель иностранца на дороге “Нарва” стала уголовным делом

Смертельное для 42-х летнего иностранного гражданина ДТП привело ГУ МВД к возбуждению уголовного дела. Об этом сообщают в ведомстве.





Происшествие произошло в Волосовском районе Ленинградкой области. 21 декабря в 15:40 на 71-м километре автодороги “Нарва” иностранный водитель не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. В кювете он наехала на силовую электрическую опору.





В результате дорожного происшествия 42-летний иностранец скончался на месте. Водитель и еще двое пассажиров 42 лет увезла скорая помощь. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье “нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека”.