Несовершеннолетнюю увезли на скорой с острым отравлением психотропными

В пятницу, 21 декабря, в полицию Калининского района поступил звонок из больницы района. Сообщалось, что из парадной дома по Кондратьевскому проспекту увезли девушку в карете скорой помощи с острым отравлением психотропными веществами. ОБ этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.





Звонок в полицию поступил в 7:50 утра. Состояние девушки не уточняется. Обстоятельства произошедшего выясняются.