Беглов назвал новогодний Невский район “скучноватым”

В пятницу, 21 декабря, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Невский район с рабочим визитом, сообщают в администрации города. Целью объезда была оценка подготовки Невского района к Новому году.





Так, на проспекте Большевиков, делегация осмотрела световые композиции “Фонтан” и “Березовая Роща” и новые световые сооружения в Парке имени Есенина.





Действующий губернатор Петербурга сказал, что Невский район украшен к Новому году, но “скучновато”. Не хватает пешеходных зон и освещения. Также, для удобства горожан, стоит разместить больше скамеек. Беглов отметил, что в 2019 году должно быть лучше.