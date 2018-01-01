В Павловском парке откроется “Зимний сказочный сад”

В субботу, 22 декабря, в Павловске начнет свою работу зимний сад. Планируется, что здесь будут установлены зимние цветы и праздничные гирлянды, сообщают в НМЗ “Павловск”.





На платцу установят оленей, цветочную арку и трон. Как рассказали в музее, зимний парк будет красиво смотреться как днем, так и ночью благодаря подсветке.





Разрабатывали концепцию каждой детали зимнего украшения месяц. За это время были созданы эскизы. Помимо этих скульптур, на плацу перед Павловским дворцом установят новогоднюю елку.