Путин получит подарок от Деда Мороза из Великого Устюга

В субботу, 22 декабря, Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга проедет по всему Санкт-Петербургу с визитом в детские больница, на Дворцовую площадь и Рождественскую ярмарку.





Подарки перед Новым годом получат все, в том числе и глава России Владимир Путин, сообщил Главный Дед Мороз, передает “Интерфакс”.





Как сказал сам Дед Мороз, для него все равны, неважно кто какого возраста и статуса. Также Дедушка призвал всех, передает “Интерфакс” поддержать президента, так как управлять такой большой страной очень сложно.