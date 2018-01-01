Курение вредить вашему здоровью должно после 21 года. В Госдуме хотят повысить возраст продажи сигарет

В правительстве России рассматривают инициативу не только увеличения возраст для продажи сигарет, но и алкоголя, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.





К примеру, увеличить возраст продажи алкоголя хотят до 21 года. Поскольку ведомство вязало курс на снижение алкоголизации страны, то рассматриваются любые инициативы. Здоровье населения, говорят в Роспотребнадзоре, главный приоритет.





В 2010 планируется ожесточение антитабачного закона. Пока только инициатива увеличить места, где запрещено курить кальян и вейп, повысить акцизы на табачные изделия.