Второе имя аэропорта Пулково внесет коррективы в дизайн воздушной гавани

На сайте проекта “Великие имена России”, в рамках которого жители городов голосуют второе название для воздушной гавани, сообщали, что по итогам конкурса все аэропорты будут украшены в соответствующей выбранному имени стилистике.





Говорится не о всем аэропорте, а лишь о его части. Будет открыта экспозиционная она, призванная напоминать о втором имени. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев отметил, что к разработке экспозиции должны быть привлечены научные, исторические и музейные сообщества, а также эксперты и общественность.