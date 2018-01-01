Новую секту создали «Руки вверх!» и Little Big

“Свидетели слэма и мошпита” - ключевой лозунг и тема нового музыкального клипа группа «Руки вверх!» и Little Big. Новый клип появился в сети 21 декабря. Автором неординарной постановки выступил Александр Гудков - сценарист шоу “Вечерний Ургант”, режиссером - Михаил Семичев, который пишет для программы “Вечерний Ургант” шутки.





Действия в клипе происходят примерно в 90-х годах, в провинциальном поселке. Участники секты “свидетели слэма и мошпита” раздают листовки приглашают в свою секту. Лидер секты - Сергей Жуков - начинает посвящение. Развязка в клипе в традициях “Улицы разбитых фонарей”.