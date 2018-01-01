Кинокритики определили самый худший фильм 2018 года

“Почетное” первое место в рейтинге самый худший фильм заняла криминальная драма "Кодекс Готти" с Джоном Траволтой. Она набрала 0% в рейтинге. Фильм рассказывает про карьерную лестницу криминального авторитета. Затрагивает и проблема отцов и детей. В конце все объединяются против общего врага.





Второе место занял фильм Отто Батхерстона "Робин Гуд: Начало". И почитатели Кристиана Грея могут искать еще пару оттенков серого, потому что фильм "Пятьдесят оттенков свободы" занял уверенную третью позицию в рейтинге худших. Картины “Веном”, “Щелкунчик”, Излом времени” также оказались не очень востребованными среди критиков.