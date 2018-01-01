Новый каток с видом на море открывает “Севкабель”

В субботу, 22 декабря, в Петербурге откроется еще одна ледовая площадка. Каток разместиться у Финского залива в пространстве “Севкабель”. Об этом сообщают сотрудники “Севкабель” в группе “ВКонтакте”.





Площадь нового катка - тысяча квадратных метров. Посетить его можно со своими коньками или взять на прокат на месте. Организаторы отмечают, что никаких хоккейных мачтой на новом катке проводить не планируют.





«Только веселое катание и самый романтический вид в городе», - говорится в сообщении.





Каток будет оснащен специальной системой охлаждения и будет доступен в любую погоду с 11:00 до 23:00.