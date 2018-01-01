Через восемь дней РПЦ может потерять Исаакиевский собор

Перед Новым годом, 30 декабря, распоряжение о передаче РПЦ Исаакиевского собора перестанет быть актуальным, об этом сообщает ТАСС с ссылкой на комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.





Оставить распоряжение актуальным сможет только обращение церкви с соответствующим заявлением о продлении распоряжения. Однако, здесь речь идет именно о договоре в отношение музейных ценностей, РПЦ в последующие годы сможет подать официальную заявку на передачу собора им.





Напомним, передача собора РПЦ стала резонансной темой нет только среди общественности, но и среди чиновников. Так, петербургские депутаты обращались в Смольный к действующему губернатору города Александру Беглову с просьбой признать распоряжение КИО недействительным. Беглов сообщил, что недействительным его можно признать, если не поступит заявления от РПЦ.



