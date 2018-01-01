Свободных мест на “Газпром Арене” нет. Все билеты на встречу СКА-ЦСКА проданы

В субботу, 22 декабря, в 17:00 на стадионе “Газпром Арена” пройдет регулярный чемпионат КХЛ. На площадке встретятся петербургский СКА и московский ЦСКА. Как сообщает “МАТЧ!”, все билеты на встречу уже проданы.





Купить билеты также невозможно и на сайте клуба СКА. Там сообщается, что билетов в продаже нет.





Встреча обещает быть жаркой и интересной, поскольку ЦСКА лидирует в таблице Западной конференции, набрав 66 очков в 39 матчах. Петербургская команда идет второй с 62 очками в 38 играх.