Мобильные операторы повысят тарифы с 2019 года

С 1 января 2019 года сотовая связь станет дороже, сообщают “РИА”. Увеличение стоимость тарифов операторы мобильной связи связывают с повышением НДС. Однако не все оператора планируют повышать стоимость речь идет «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2.





Так, изменения затронут международные звонки. Объясняют такое увеличение операторы тем, что поддержание некоторых слуг и сервисов, который не слишком популярны, но востребованы, необходимо поддерживать.





К примеру, Tele2 планирует увеличить стоимость архивных тарифов. Как сообщает сама компания, на протяжении многих лет она старалась не увеличивать стоимость, но стоит учитывать изменения на рынке. Это вынужденное увеличение.

Gazeta.SPb напоминает о том, что «МТС» и «Мегафон» оштрафованы за незаконную установку станций связи на здании экономического университета. (Кира Ущевская, Gazeta.SPb)



