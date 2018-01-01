Погода в Ленобласти 22 декабря будет снежной

В субботу, 22 декабря, на территории Ленинградской области будет идти снег, возможен сильный снегопад, сообщают синоптики города.





Температура воздуха опуститься максимально до -10 градусов. Кроме того, на дорогах возможен гололед. Ночью температура воздуха 22 декабря опустилась до -19 градусов.





Ветер умеренный, достигнет до 9 метров в секунду.







